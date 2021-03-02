Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел.

Так, датой исчезновения Шария в ведомстве указали 16 февраля 2021 года. Его обвиняют в укрывательстве от органов досудебного расследования. Таким образом суд дал разрешение на задержание блогера с целью привода.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск Анатолия Шария 25 февраля. В тот день он уже во второй раз не явился на допрос. Тогда следователи ознакомили адвоката Шария Валентина Рыбина с материалами производства, служившими для сообщения о подозрении его подзащитному.