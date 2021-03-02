Два комитета Верховной Рады рассмотрят вопрос блокировки телеканала «Первый независимый», который возглавил представитель медиагруппы нардепа «Оппозиционной платформы — За життя» Тараса Козака Павел Егорычев.
Об этом заявил нардеп «ОПЗЖ», председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич с трибуны парламента.
– Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателя Рады за совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала «Первый независимый». Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности, - сообщил Нестор Шуфрич.
Он отметил, что в случае, если не будет достаточно уровней комитетов для реагирования на блокирование, то этот вопрос вернут на рассмотрение глав фракций.
Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые заблокировали после введенных санкций, опосредованно финансировала России, как минимум на этапе их приобретения.
Два комитета Верховной Рады рассмотрят вопрос блокировки телеканала «Первый независимый», который возглавил представитель медиагруппы нардепа «Оппозиционной платформы — За життя» Тараса Козака Павел Егорычев.
Об этом заявил нардеп «ОПЗЖ», председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич с трибуны парламента.
– Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателя Рады за совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала «Первый независимый». Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности, - сообщил Нестор Шуфрич.
Он отметил, что в случае, если не будет достаточно уровней комитетов для реагирования на блокирование, то этот вопрос вернут на рассмотрение глав фракций.
Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые заблокировали после введенных санкций, опосредованно финансировала России, как минимум на этапе их приобретения.