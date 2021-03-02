Два комитета Верховной Рады рассмотрят вопрос блокировки телеканала «Первый независимый», который возглавил представитель медиагруппы нардепа «Оппозиционной платформы — За життя» Тараса Козака Павел Егорычев.

Об этом заявил нардеп «ОПЗЖ», председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич с трибуны парламента.

– Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателя Рады за совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала «Первый независимый». Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности, - сообщил Нестор Шуфрич.

Он отметил, что в случае, если не будет достаточно уровней комитетов для реагирования на блокирование, то этот вопрос вернут на рассмотрение глав фракций.