Областной хозяйственный суд рассмотрел иск Николаевского облсовета и отменил свидетельство о праве собственности базы отдыха «Авиатор» за Международным аэропортом «Николаев».

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что сегодня, 1 марта, Хозяйственный суд Николаевской области признал недействительным решение исполнительного комитета о регистрации права собственности за КП «Николаевский международный аэропорт» на недвижимое имущество базы отдыха «Авиатор», которая находится в Рыбаковке.

По ее словам, исковые требования Николаевского облсовета были удовлетворены в полном объеме.

— Сейчас ждем рассмотрения дела о признании права собственности Николаевского областного совета на базу «Авиатор», что позволит должным образом оформить соответствующие права за территориальными общинами, — также добавила Анна Замазеева.

Напомним, в декабре 2020 года в Николаевской области правоохранители заблокировали попытку Государственной исполнительной службы продать базу «Авиатор» в селе Рыбаковка по заниженной цене.