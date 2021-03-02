В Украине из-за коррупционной схемы расформировали все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия, теперь всех владельцев оружия проверят на законность получения разрешения.

Об этом пишет Украинская правда.

Сообщается, что коррупционная схема выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, таких как охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемый «травмат» было обнаружена в результате проверки Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которую проводили в течение полугода.

По словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров.

Глава Нацполиции также подчеркнул, что среди «заказчиков» этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов.

Пока внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них — чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

Так, уволили уже четырех сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе, первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах.

Вчера, 1 марта, был подписан приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

По словам Игоря Клименко, сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время его обещают представить обществу.

Все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований.

Ранее правоохранители раскрыли организованную группу действующих и бывших работников Государственной фискальной службы Украины, занимающуюся незаконной компенсацией налогов физическим и юридическим лицам, в результате чего государственный бюджет потерял около 3 миллионов гривен.