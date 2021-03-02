Главный санитарный врач Виктор Ляшко публично вакцинировался от коронавируса.

Онлайн-трансляцию вел телеканал Украина24, пишет Бабель.

Ляшко вакцинировали препаратом Covishield/AstraZeneca. Прививку он получил в городе Кагарлык Киевской области. Санитарный врач объяснил, что живет в Броварах и является публичным лицом, а потому обратился в Департамент здравоохранения Киевской ОГА и попросил вакцинироваться, когда в какой-то больнице будет остаток вакцины.

– Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна, - сказал Виктор Ляшко после прививки.

Ранее Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса вместе с военными c передовой.