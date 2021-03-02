Пересмотр дивидендной политики в отношении госпредприятий и снижение норматива уплаты в госбюджет части чистой прибыли до уровня 30% — ключевой вопрос для «Администрации морских портов Украины» и всей морской отрасли.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы госпредприятия «АМПУ» Александр Голодницкий, пишут Порты Украины.

Такое мнение представитель госпредприятия высказал в понедельник, 1 марта, в ходе совместного заседании подкомитетов по вопросам морского и речного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

— Сегодня мы платим дивиденды на уровне 80%. Это — нереально. Изымая такую часть собственных источников развития, государство фактически ставит «на стоп» развитие всей портовой инфраструктуры. Подчеркну, речь идет о развитии не только и не столько собственно госпредприятия, сколько портовой отрасли в целом. Нет источников — нет развития — конкуренты из других стран опережают наши порты, — отметил Александр Голодницкий.

Руководитель АМПУ напомнил, что принятая в конце декабря 2020 года обновленная Стратегия развития морских портов Украины до 2038 года, которой определены приоритеты в повышении конкурентоспособности, эффективности, объемов грузоперевозок, а также создание глубоководных причалов и акваторий, была воспринята портовым сообществом с надеждой.

— На очереди следующий логический шаг для внедрения таких сдвигов — восстановление финансового ресурса как источника развития портовой отрасли, инструментом чего должно стать уменьшение процента отчисления дивидендов в бюджет. Кстати, уже в ближайшей перспективе, через развитие отрасли, будет обеспечен прирост перечислений в бюджет от предприятий отрасли в целом. ГП «АМПУ» завершает подготовку пакета изменений в законодательные и нормативно-правовых актов по этому вопросу, обеспечив комплексный подход и несколько сценариев решения проблемы, — сказал Александр Голодницкий.

Народные депутаты Украины, члены Комитета поддержали такие инициативы и обратили внимание на необходимость ускорить подготовку указанных проектов изменений в законодательство.

Ранее «Администрации морских портов Украины» подвела итоги за январь-ноябрь 2020 года и отметила, что портами Украины за этот период переработано 145,78 миллионов тонн груза.