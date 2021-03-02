С 7 до 12 марта «Укрзалізниця» приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает Европейская правда.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно.

Отмечается, что «Укрзалізниця» приостановила продажу согласно решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций насчет «красных» карантинных зон.

Сообщается, что ограничения по продаже могут быть продлены до конца действия усиленного карантина.

Напомним, в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала «Укрзалізниця» сократит почти треть штата центрального офиса.