Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что Украина готова к неожиданному удару президента России Владимира Путина и точно знает, с кем имеет дело.

Об этом Арсен Аваков рассказал в интервью Дмитрию Гордону, пишет Украинская правда.

На вопрос, готова ли Украина к тому, что Путин ударит «подло, под дых, когда никто не ждет», глава МВД уверил, что вся система готова полностью.

– Мы четко понимаем, с кем имеем дело. Как, когда может быть сделано, у нас есть планы открытые, закрытые, секретные, тайные приказы. В тотальное наступление россиян я не верю, потому что это потеря будет сокрушительная у них. У нас тоже, к сожалению, но это будет катастрофа и для них. Мы увидели по событиям в Беларуси и России, что колосс на глиняных ногах, - сказал Арсен Аваков.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал экс-президента Петра Порошенко «талантливым манипулятором», отметив, что он сыграл роль в его конфликте с Михеилом Саакашвили.