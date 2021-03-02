Правительство США обнародовало во вторник перечень санкций, введенных против физических и юридических лиц в России, причастных к преследованию оппозиционного лидера Алексея Навального, а также нарушение РФ конвенции, запрещающей химическое оружие.

Об этом говорится в официальных сообщениях Министерства финансов и Государственного департамента США, передает Укринформ.

— Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США совместно с Министерством торговли США, а также Государственным департаментом ввели санкции в ответ на отравление и дальнейшее заключение российского оппозиционера Алексея Навального, — отметили в Министерстве финансов США.

В частности, ограничения введены против:директора ФСБ Александра Бортникова; руководителя управления Кремля по вопросам внутренней политики Андрея Ярина; первого заместителя руководителя аппарата администрации президента Сергея Кириенко; заместителя министра обороны Алексея Криворучко; заместителя министра обороны Павла Попова; директора Федеральной пенитенциарной службы (ФСИН) Александра Калашникова; генерального прокурора Игоря Краснова.

Санкции также введены против 27-го Научного центра Министерства обороны РФ; 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны; Государственного НИИ органической химии и технологий.

Параллельно США ввели повторные санкции против ФСБ, ГРУ, а также офицеров спецслужб РФ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, известных по делу отравления семьи Скрипалей в Великобритании как Боширов и Петров.

Кроме того, как подчеркнули в Государственном департаменте США, было установлено, что правительство Российской Федерации нарушило Конвенцию о запрете применения химического оружия. В этой связи, через 15 дней после оповещения Конгресса США, будут применены дополнительные ограничения.

Это включает, в частности, прекращение помощи РФ в соответствии с Законом об иностранной помощи от 1961 года; запрет продажи любого оружия; прекращение выделения финансов для продажи оружия РФ. Кроме того, России отказывают в получении государственных кредитов и другой финансовой помощи со стороны США и вводится запрет на экспорт в РФ товаров и технологий по отдельному списку.

Напомним, министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех влиятельных должностных лиц в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Готовятся санкционные списки.