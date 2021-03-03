В МИД России, реагируя на санкции США в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, пообещали ответить и призвали «не играть с огнем».

Об этом говорится в заявлении министерства.

— Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для наказания Москвы. Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы отравлением Навального некими «боевыми химикатами». Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем, — сказано в заявлении.

Также россияне заявили, что у них якобы нет химического оружия с 2017 года, а США они называют «серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями».

Напомним, США ввели санкции в отношении семи российских чиновников в связи с отравлением Навального – среди них главы ФСИН и ФСБ.