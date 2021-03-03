Корпорация Microsoft заявляет о кибершпионаже со стороны Китая. Речь идет о дистанционном взламывании почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения.

Об этом сообщает Reuters.

В своей заметке Microsoft заявила, что хакерская кампания использовала четыре уязвимости программного обеспечения.

Уязвимость нулевого дня — ранее неизвестный баг в программе, который позволяет скрытно проводить вредоносные действия.

В сообщении компании говорится, что «высококвалифицированная и изощренная» группа хакеров, которую Microsoft называет Hafnium, функционирует из Китая.

Отмечается, что ее действия нацелены против учреждений в США для получения информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров.

Ранее президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы. Кибератака произошла в декабре 2020 года.