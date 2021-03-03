Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украину могут задержаться.

В эфире телеканала «Украина 24» он сказал, что согласно контракту, первые 700 тысяч доз Украина должна получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины, пишет «Новое время».

— Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков, - отметил Максим Степанов.

Он добавил, что из-за дефицита вакцины также задерживается поставка в рамках инициативы COVAX 117 тысяч доз препарата Pfizer.

— Мы в январе получили подтверждение поставки в середине февраля, но сегодня уже 2 марта, а вакцины нет, - сказал министр.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.