США будут иметь до конца мая необходимое количество вакцин, чтобы привить каждого взрослого человека — все благодаря необычной договоренности между двумя крупнейшими производителями лекарств в стране.

По словам президента Джо Байдена, фармацевтический гигант Merck будет работать со своим конкурентом Johnson & Johnson, чтобы изготовить 100 миллионов доз его новой вакцины до начала лета, пишет TheБабель.

Заявление о таком сотрудничестве последовало после того, как федеральный регулятор одобрил для экстренного использования вакцину от коронавируса разработки Johnson & Johnson.

— Сегодня мы объявляем о большом шаге вперед. Две крупнейшие лекарственные и фармацевтические компании в мире, которые обычно конкурируют, будут вместе работать над вакциной, - заявил Джо Байден.

Как отметил президент, Merck получит от правительства необходимое для производства вакцин оборудование, чтобы беспрепятственно изготовить необходимое количество доз.

— Johnson & Johnson и Merck будут работать вместе для расширения производства вакцины Johnson & Johnson. Это тип сотрудничества между компаниями, который мы видели во времена Второй мировой войны, — сказал он, подчеркнув, что следствием такого взаимодействия будет получение необходимого количества доз для прививки всех взрослых уже до конца мая.

По состоянию на начало этой недели в США сделали почти 77 миллионов прививок мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. В течение следующих четырех месяцев от этих компаний ожидают поставку еще 600 миллионов доз.

Несмотря на преимущества вакцин от этих компаний, разработка J & J предусматривает только один укол, что дешевле в плане логистики. Также разработка обещает иметь лучшую эффективность против новых штаммов коронавируса.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украину могут задержаться.