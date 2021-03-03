Европейская комиссия рассматривает экстренные разрешения на вакцины против COVID-19 как более быструю альтернативу строгим условным маркетинговым разрешениям, которые использовались до сих пор.

Об этом пишет «Европейская правда».

Потенциальные изменения происходят в связи с тем, что руководство ЕС и регулятор лекарственных средств блока испытывают растущее давление из-за критики медленного процесса утверждения вакцин, что способствовало более медленному развертыванию прививок по сравнению с США и Великобританией.

— Мы готовы обсудить со странами-членами все возможные пути ускорения утверждения вакцин, - заявил представитель Комиссии после того, как этот вопрос обсуждался ранее во вторник на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также он добавил, что работа над этим вопросом может начаться очень быстро, если правительства ЕС поддержат эту идею

— Одним из вариантов может быть экстренное разрешение на вакцины на уровне ЕС с разделением ответственности между странами-членами, - сказал представитель.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время не может выдавать экстренные разрешения, но в исключительных случаях может рекомендовать использование лекарств до получения разрешения на продажу.

Эта процедура использовалась в апреле прошлого года для первоначального разрешения врачам использовать противовирусный препарат Ремдесивир компании Gilead в качестве средства против COVID-19. Позже препарат получил условное одобрение EMA.

Национальные разрешения на случай чрезвычайной ситуации разрешены в соответствии с законами ЕС, но они вынуждают страны брать на себя полную ответственность, если с вакциной что-то пойдет не так, тогда как при более строгом разрешении на продажу фармацевтические компании несут ответственность за свои вакцины.

Напомним, США будут иметь до конца мая необходимое количество вакцин, чтобы привить каждого взрослого человека — все благодаря необычной договоренности между двумя крупнейшими производителями лекарств в стране.