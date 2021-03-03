В течение 3–5 марта в четырех областях Украины продолжит повышаться уровень воды в реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1–0,7 м. Это приведет к затоплению заводей и возможному затоплению домов.

О таком сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Спасатели предупреждают, что вода может затопить хозяйственные постройки и сельхозугодья в приречных населенных пунктах Старовыживского, Ратнивского и Маневицкого районов Волынской области, Рокитновского района Ровенской области, Емильчинского района Житомирской области, а также в городе Червоноград (река Солокия, приток Западного Буга) Львовской области. Уровень опасности в ГСЧС там определили как желтый.

В то же время на реке Рате возле села Междуречье на Львовщине (тоже приток Западного Буга) возможно превышение отметок частичного затопления отдельных объектов, а также зданий в селах Селец и Междуречья. Там уровень опасности оранжевый.

Напомним, в Закарпатской области значительное количество осадков стало причиной наводнения, пять рек пересекли первую границу защиты.