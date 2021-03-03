Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала компании «Париматч» первую и пока единственную в Украине лицензию на осуществление букмекерской деятельности.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на решение комиссии от 2 марта.

Согласно законодательству, лицензию выдали на пять лет. Ежегодно компания должна платить за нее 30 тысяч минимальных заработных плат, то есть за 2021 год она должна заплатить 180 млн гривен.

Ранее компания также получила лицензию для онлайн-казино, хотя все еще не подтвердила передачу денег за нее в Государственную казначейскую службу.

ООО «Париматч» является дочерней компанией международного холдинга Parimatch, которое имеет свои представительства по всему миру. Руководительницей украинской компании (ее также называют CEO Parimatch Ukraine) является Наталья Гилевич. Конечным владельцем компании является гражданка Кипра Екатерина Белорусская.

Напомним, что комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение о выдаче лицензии на открытие онлайн казино ООО «Спейсикс».