Офис прокурора Вены решил не расследовать причастность австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au к строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии.

В МИД заявили, что сначала Федеральное агентство защиты государства и противодействия терроризму (BVT) получило задание расследовать деятельность бюро в оккупированном Крыму. Однако позже Офис прокурора Вены выступил против начала предварительного расследования деятельности компании.

Отметим, ранее в австрийском МИД, комментируя участие Coop Himmelb(l)au в проекте, заявили, что действия частных компаний не являются государственной деятельностью, поэтому их не следует рассматривать как нарушение политики непризнания.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au будет строить один из проектов президента России Владимира Путина в оккупированном Севастополе — оперный театр.