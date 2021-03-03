Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему решил сделать прививку от коронавируса, несмотря на то, что уже им переболел.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Новое время».

— Согласно нашим рекомендациям и международным протоколам, человек может не прививаться 6 месяцев после болезни. В то же время никакого запрета не существует, - заявил министр.

Он также ответил на вопрос, есть ли опасность непротокольной реакции иммунной системы.

— Таких случаев зафиксировано в мире не было. Поэтому я решил, в связи с этой антивакцинальной вакханалией, которая уже в течение двух месяцев в стране, что очень важно, чтобы люди вакцинировались. Тот процент, который показывают социологические исследования, нас не устраивает, - сказал он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украину могут задержаться.