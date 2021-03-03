Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что власти Польши рассматривают возможность введения локдаунов в отдельных уездах.

Как пишет РБК-Украина, их могут ввести в связи с локальными вспышками коронавируса.

— Все зависит от структуры инфицирования в конкретном воеводстве. Иногда есть смысл регулировать локдаун на уровне уездов, а иногда, к сожалению, надо это делать на уровне воеводств. Каждый из этих вариантов есть на повестке дня, - заявил Петр Мюллер.

Отмечается, что с начала эпидемии коронавируса в Польше подтверждено свыше 1,7 миллионов случаев инфицирования. Умерли более 44 тысяч больных.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обновило показатели регионов относительно ситуации с коронавирусом. Николаевская область оказалась в оранжевой зоне.