Министерство здравоохранения Украины обновило показатели регионов относительно ситуации с коронавирусом. Николаевская область оказалась в оранжевой зоне.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В частности, уже три области в Украине являются «красными», девять - «оранжевыми», остальные 13 регионов - «желтые».

В «красную» зону к Ивано-Франковской и Черновицкой областям попала Житомирская область.

«Оранжевыми» являются 9 регионов: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ровенская и Тернопольская области. Остальные области и город Киев остаются в «желтой» зоне по уровню распространения коронавируса.

В Ивано-Франковской области фиксируют самый высокий показатель госпитализаций – 147,3 на 100 тысяч населения при норме 60. Проблемы с госпитализациями наблюдаются также в Винницкой, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской и Николаевской областях.

Окончательное решение о переводе Николаевщины в оранжевую зону карантина примет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,352 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля - 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки - 68.