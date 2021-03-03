Основатель SpaceX Илон Маск объявил о планах создать новый город Звездная база (Starbase) в штате Техас, где у его компании есть площадка для производства и запуска ракет в космос.

Об этом миллиардер написал в Twitter.

В следующих постах Маск объявил, что вкладывает в проект 5 тысяч биткоинов (около 247 млн долларов по нынешнему курсу).

Глава SpaceX также добавил, что новый город будет «dog friendly», а управлять им будет «The Doge». Как предполагает Forbes, так Маск намекает на криптовалюту Dogecoin.

Где именно будет размещена Звездная база — пока не известно. Bloomberg пишет, что речь идет о переименовании поселения Бока-Чика, где расположен испытательный полигон SpaceX. Однако, по словам Маска, площадь его собственного города будет значительно больше площади Бока-Чика.

Сейчас Маск активно расширяет присутствие своих компаний в Техасе. В частности, на этой неделе объявления о вакансиях сообщили, что Маск собирается построить производственный объект в Остине, столице штата. Там может появиться очередная гигафабрика Tesla. В декабре миллиардер также подтвердил, что решил переехать из Калифорнии в Техас.

До переезда основным местом жительства бизнесмена считали Лос-Анджелес. Решение перебраться в новый штат Маск мог принять из-за высокого налога на прибыль в Калифорнии, так что переезд в Техас может сэкономить ему миллиарды долларов.

Напомним, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Илон Маск обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса.