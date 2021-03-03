По состоянию на 10:00 3 марта в Николаевской области зарегистрировано 194 новых случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 42739 (+194) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев - 28590 (+130)

Первомайск - 1402 (1);

Южноукраинск - 1417 (1);

Вознесенск - 1040 (1);

Очаков - 757;

Арбузинский район - 490;

Баштанский район - 604 (+1)

Березанский район - 531 (+5);

Братский район - 367 (+6);

Березнеговатский район - 268 (8);

Веселиновский район - 400;

Витовский район - 1582 (+21)

Вознесенский район - 361 (+1)

Врадиевский район - 323;

Еланецкий район - 189;

Доманевский район - 447 (+1)

Казанковский район - 457;

Кривоозерский район - 288;

Николаевский район - 590 (+2)

Новобугский район - 376 (+1)

Новоодесский район - 940 (11);

Очаковский район - 361;

Первомайский район - 499;

Снигиревский район - 460 (4).

Заболевание COVID-19 установлено в 1753 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 184, всего выздоровели - 36362. Умерло всего от последствий COVID-19 - 797, за сутки - 8.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 7 235 человек. Выздоровели 5 118 пациентов, еще 185 умерли.