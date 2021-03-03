По состоянию на 10:00 3 марта в Николаевской области зарегистрировано 194 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 42739 (+194) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1753 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 184, всего выздоровели - 36362. Умерло всего от последствий COVID-19 - 797, за сутки - 8.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 7 235 человек. Выздоровели 5 118 пациентов, еще 185 умерли.
По состоянию на 10:00 3 марта в Николаевской области зарегистрировано 194 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 42739 (+194) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1753 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 184, всего выздоровели - 36362. Умерло всего от последствий COVID-19 - 797, за сутки - 8.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 7 235 человек. Выздоровели 5 118 пациентов, еще 185 умерли.