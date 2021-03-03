За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 7 235 человек. Выздоровели 5 118 пациентов, еще 185 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Новое время».

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 1364705 случаев заболевания. От последствий вируса умерли 26 397 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 655 случаев;

Винницкая область — 577 случаев;

Волынская область — 211 случаев;

Днепропетровская область — 238 случаев;

Донецкая область — 232 случая;

Житомирская область — 296 случаев;

Закарпатская область — 479 случаев;

Запорожская область — 219 случаев;

Ивано-Франковская область — 640 случаев;

Киевская область — 427 случаев;

Кировоградская область — 85 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Львовская область — 403 случая;

Николаевская область — 197 случаев;

Одесская область — 309 случаев;

Полтавская область — 148 случаев;

Ровенская область — 217 случая;

Сумская область — 132 случая;

Тернопольская область — 343 случая;

Харьковская область — 394 случая;

Херсонская область — 40 случаев;

Хмельницкая область — 295 случаев;

Черкасская область — 130 случаев;

Черновицкая область — 495 случаев;

Черниговская область — 59 случаев.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.