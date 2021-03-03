За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 7 235 человек. Выздоровели 5 118 пациентов, еще 185 умерли.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Новое время».
Всего за время пандемии в Украине обнаружили 1364705 случаев заболевания. От последствий вируса умерли 26 397 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.
За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 7 235 человек. Выздоровели 5 118 пациентов, еще 185 умерли.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Новое время».
Всего за время пандемии в Украине обнаружили 1364705 случаев заболевания. От последствий вируса умерли 26 397 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.