Доходы бюджета Николаевской области в 2020 году составили 3 миллиарда 888 миллионов гривен. Недовыполнение бюджета - 90,8 миллионов гривен в связи с недопоступлениями налогов и сборов.

Об этом вчера, 2 марта, в ходе заседания комиссии облсовета по социальным вопросам доложил директор департамента финансов Николаевской ОГА Вадим Ищенко, рассказы, - пишут НикВести.

В структуре доходов бюджета области 1 миллиард 214,5 миллионов гривен составили налоги и сборы.

— Это те деньги, которые мы зарабатываем от отчислений налогов и сборов, которые собираются на территории нашей области. Деньги, которыми мы можем распоряжаться, вносить изменения на нашу сеть бюджетных учреждений, составляют 1 миллиард 214,5 миллионов, это по 2020 году или в структуре 34,8%, - отметил Вадим Ищенко.

Собственные поступления бюджетных учреждений составили 103,4 миллиона гривен и межбюджетные трансферты, субвенции и дотации из государственного бюджета, которые имеют целевое назначение - 2 миллиарда 170 миллионов гривен. Дотации и субвенции составляют 62,2% в структуре бюджета.

— Что касается выполнения налогов и сборов в 2020 году, в связи с пандемией, у нас было недовыполнение бюджета 90,8 миллионов гривен. Основные наши налоги - это налог на доходы физических лиц и налог на прибыль, они в связи с пандемией были недовыполнены. Налог на доходы физических лиц - на 55,8 миллионов, и налог на прибыль - 38,6 миллионов гривен. Хотя, вместе с тем, хочу отметить, что, хотя и пандемия была, но небольшой рост поступлений в сравнении с 2019 году - это 6,9%, то есть 78,6 миллионов гривен налогов и сборов мы получили больше, чем в 2019 году, - отметил Вадим Ищенко.

Он рассказал об изменениях в политике государства по предоставлению образовательной и медицинской дотаций из государственного бюджета.

— Это изложено было и в бюджетной декларации, когда нам передавали учреждения образования, когда у нас были еще учреждения здравоохранения на субвенции, называлась так называемая дотация на переданные учреждения образования и здравоохранения. Если в 2019 году эта дотация составляла 539 миллионов, в 2020 году она уже составила 269 миллионов, а в 2021 году она составила 197 миллионов, а в 2022 она будет на 50% меньше, с 2023 года - ее совсем не будет. То есть, с 2019 - полмиллиарда, до 2023 указанных дотаций на учреждения здравоохранения и образования не будет, - рассказал Вадим Ищенко.

Расходная часть бюджета Николаевской области в 2020 году выполнена в общей сумме 3 миллиарда 261,2 миллиона гривен, по общему фонду — 2 миллиарда 225,3 миллионов гривен и по специальному фонду — 1 миллиард 35,9 миллионов гривен. Общий фонд состоит из расходов на содержание 132 бюджетных учреждений и выполнения программ, эти расходы составили 1 миллиард 761,8 миллион гривен, и 463,5 миллионов гривен - это субвенции местным бюджетам из государственного бюджета и областного бюджета, а также дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения, которые транзитом проходили через областной бюджет.

— Из 2,2 миллиарда гривен, 1,7 ушло на наши учреждения. Специальный фонд состоит из целевого фонда, это у нас фонд охраны окружающей среды, который был выполнен в сумме 12 миллионов гривен, собственных расходов бюджетных учреждений в сумме 99 миллионов и расходы бюджета развития в сумме 412,9 миллионов гривен, - рассказал чиновник.

Если говорить экономическую структуру расходов, то на зарплату, с начислениями работников бюджетных учреждений и получателей бюджетных средств в 2020 году был направлен 1 миллиард 247,2 миллиона гривен, на медикаменты - 68,3 миллиона гривен, питание 87,1 миллион гривен, энергоносители - 118,6 миллионов гривен. Вместе защищенные расходы составили 1,6 миллиона гривен или 91%.

Из 3 миллиардов 261,2 миллиона гривен, 1 миллиард 25,4 миллиона гривен - это расходы на сферу образования, 526,6 миллиона гривен - это расходы на здравоохранение. Хочу отметить, что еще в первом квартале была медицинская субвенция в сумме 233 миллиона гривен. Культура - 141,6 миллиона гривен, физкультура и спорт - 66,1 миллион гривен, дорожное хозяйство и строительство - 621,9 миллион гривен, трансферты местным бюджетам - 557,7 миллион гривен, социальная защита и обеспечение - 214,2 миллиона гривен.

По разделу кредитования, финансируется два финансово-кредитных учреждения. Это молодежный фонд и фонд строительства на селе. Было выдано кредитом на сумму 9,9 миллионов гривен.

Что касается кредиторской задолженности, по состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность учреждений, которые финансируются за счет областного бюджета, отсутствует.

В 2020 году был предусмотрен резервный фонд в сумме 22 миллиона 369,8 тысяч гривен. Согласно решения сессии от 13 апреля он был увеличен на 8,5 миллиона гривен, Распределено 23,9 миллиона гривен, использовано 20,6 миллионов гривен.

Что касается выполнения программ, которые были утверждены областным советом, то было предусмотрено 435,6 миллиона гривен, выполнены они на 383,8 миллиона гривен или на 88,1%.

Как известно, 23 декабря депутаты утвердили бюджет Николаевской области на 2021 год.