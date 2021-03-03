Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время — это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Дом.

Леонид Кравчук констатировал, что «тишина» стала меньше «тишиной» чем была, например, неделю назад. На линии фронта больше стреляют, есть много раненых и контуженных. Очевидно, что активность российской стороны возросла.

Он отметил, что попытки украинской стороны прояснить ситуацию пока не дают каких-то конкретных результатов. Но Кравчук предполагает, что это реакция России на активность Украины.

Кроме того, на Россию усиливается международное давление. США четко определили отношение к РФ, в оккупации Крыма и части Донбасса. Ухудшились отношения с Европой, о чем свидетельствуют заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.

— В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в ТКГ значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас реально осуществляется.. Думаю, все это в целом создало такую ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на нее усиливается. И в таких случаях, как показывает опыт, оппонент пытается доказать, что он тоже, мол, не спит. И он начинает какие-то действия, — заявил Леонид Кравчук.

По мнению главы украинской делегации в ТКГ, в нынешней ситуации даже мощная российская пропаганда не сработает. Потому что люди сравнивают происходящее в Украине и в России, и результат «работает сегодня не Россию».

По мнению Леонида Кравчука, украинской стороне нужно на силу отвечать силой на свободу - свободой, на переговоры — переговорами.

Напомним, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера — военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.