В одном из сел Харьковской области бюст Чапаева переделали в бюст казака Мина, который считается основателем населенного пункта.

Об этом пишут на канале «Декоммунизация. Украина» в Telegram.

Сообщается, что креативную декоммунизацию провели в селе Минковка Валковского района.

— В селе Минковка недавно переделали бюст Чапаеву в бюст основателя села казака Мина. Не просто заменили табличку, а именно переделали. Надеемся, что теперь пойдет дело с переименовыванием улиц в городе Валки и селе Ковяги, - указано в публикации.

Напомним, в феврале в Баштанке на Николаевщине декоммунизировали названия еще четырех улиц. Согласно распоряжению, переименованы следующие улицы: улица Васляева — в улицу Подпольщиков ОУН; улица Ватутина — в улицу Дмитрия Боровика; улица Горького — в улицу Николая Василенко; улица Баштанской республики — в улицу Героев Небесной сотни.