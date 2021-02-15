В городе Баштанка Николаевской области декоммунизировали названия еще четырех улиц.

Об этом говорится в распоряжении Баштанского городского головы Александр Берегового № 35-р от 8 февраля.

Согласно распоряжению, переименованы следующие улицы:

улица Васляева — в улицу Подпольщиков ОУН;

улица Ватутина — в улицу Дмитрия Боровика;

улица Горького — в улицу Николая Василенко;

улица Баштанской республики — в улице Герое Небесной сотни.

Напомним, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение.