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В городе Баштанка Николаевской области декоммунизировали названия еще четырех улиц.
Об этом говорится в распоряжении Баштанского городского головы Александр Берегового № 35-р от 8 февраля.
Согласно распоряжению, переименованы следующие улицы:
Напомним, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение.
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
В городе Баштанка Николаевской области декоммунизировали названия еще четырех улиц.
Об этом говорится в распоряжении Баштанского городского головы Александр Берегового № 35-р от 8 февраля.
Согласно распоряжению, переименованы следующие улицы:
Напомним, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение.