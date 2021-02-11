Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда по отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.

Об этом сообщает прессслужба КГГА в Telegram.

Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улице Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало.

В КГГА отметили, что проспект Бандеры пока сохраняет свое название, ведь решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.