Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда по отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.
Об этом сообщает прессслужба КГГА в Telegram.
Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улице Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало.
В КГГА отметили, что проспект Бандеры пока сохраняет свое название, ведь решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.
Напомним, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Решение принято 11 февраля.
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Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда по отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.
Об этом сообщает прессслужба КГГА в Telegram.
Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улице Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало.
В КГГА отметили, что проспект Бандеры пока сохраняет свое название, ведь решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.
Напомним, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Решение принято 11 февраля.