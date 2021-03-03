Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергла, что вакцина от коронавируса разработки компании AstraZeneca и препарат Covishield, изготовленный в Индии по ее лицензии — разные средства.

Об этом она написала в Twitter.

– Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield — это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильное, - написала она.

1 марта пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций раскритиковал действия нынешней украинской власти по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

– На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который находится в отчаянии, — потому что «говно» привезли. И на сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности, - заявил экс-президент.

Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.