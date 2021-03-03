В этом году в Украине планируют запустить е-систему для мониторинга трудоустройства выпускников университетов.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет написал в Telegram.

По словам Шкарлета, это необходимо для анализа и принятия решений по развитию высшего образования.

Кроме того, показатель трудоустройства нужен, чтобы усовершенствовать формулу распределения финансирования ЗВО.

– Самым главным на этом этапе является согласование порядка обмена информацией между Пенсионным фондом Украины и Министерством образования и науки Украины. Сейчас уже подготовлены проекты приказа МОН и постановления ПФУ. После регистрации этих документов в Минюсте мы сможем синхронизировать информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начать тестирование системы, - написал министр.

Напомним, фракция «Голос» считает назначение Сергея Шкарлета министром образования незаконным и будет обращаться в Конституционный суд.