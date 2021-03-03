Украина заявила протест из-за заявления «народной милиции ДНР» о решении «вести предупредительный огонь для подавления огневых точек противника».

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

– Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнение Минских договоренностей, - говорится в сообщении. Консультации по этому вопросу продолжаются.

Как пишет российское издание «КоммерсантЪ», боевики приняли такое решение 3 марта, поскольку украинские военные якобы с применением запрещенного оружия обстреливают населенные пункты, а международные наблюдатели на это не реагируют.

Напомним, ранее комиссия ОБСЕ обнаружила возле оккупированного Луганска радиолокационную станцию производства РФ - «Каста-2Е1».