Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого нужно договориться с оппозицией.

Об этом он заявил в парламенте в ходе часа вопросов к правительству, передает armeniasputnik.am.

– Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы - механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, у которых есть время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все, - подчеркнул Никол Пашинян.

Он добавил, что власть будет гарантом того, что выборы пройдут свободными, прозрачными и честными.

Ранее антиправительственные протесты в Ереване вспыхнули с новой силой. Противники премьер-министра Никола Пашиняна ворвались в правительственное здание, но уже покинули его.