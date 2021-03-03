Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №4651 президента Владимира Зеленского. Этот закон предлагает вернуть лишение свободы за ложь в декларациях.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Члены комитета рекомендуют парламенту одобрить проект за основу в первом чтении. Такое решение поддержали 15 нардепов, а двое - воздержались.

В частности, одним из наказаний за умышленное внесение недостоверных сведений в декларации может стать «ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - на срок до 3 лет» или штраф.

За умышленное непредставление декларации также предлагают наказывать штрафом или «лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет».

Законопроект Владимира Зеленского определен как неотложный.

Напомним, 24 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении ответственности за недостоверное декларирование чиновниками, которую 27 октября отменил Конституционный суд.



