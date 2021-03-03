Премьер-министр Словакии, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с Россией.

Как сообщает Европейская правда, шутка Игоря Матовича прозвучала в эфире Radio Expres.

Журналист отметил, что Матович вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и спросил его, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.

— Закарпатскую Украину, — сказал словацкий премьер, вызвав удивление у журналиста.

Затем Игорь Матович дал понять, что пошутил, и пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии.

— Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели, — сказал он.

Словацкий премьер добавил, что его миссия заключалась в том, «чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали».

Напомним, правительство Словакии приняло решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Так, в стране будет введен комендантский час, а также обязательное ношение в общественных местах респираторов вместо медицинских масок.