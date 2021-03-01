Об этом сообщает «TA3».

Комендантский час будет введен в стране с 3 марта и будет действовать с 20:00 до 1:00. В это время будет запрещено покидать дом, кроме как для поездок на работу или походу к врачу. При этом с 5:00 до 20:00 будут действовать ограничения, по которым гражданам будет запрещено покидать дом без уважительной причины, которая должна подтверждаться документами.

Учебные заведения пока будут работать, однако если родители работают удаленно или безработные - их дети должны оставаться дома.

С 8 марта в стране будет обязательным ношение респираторов FFP2 в магазинах и общественном транспорте, а с 15 марта - они станут обязательными во всех общественных местах. Медицинские маски могут использовать далее лишь дети.

Такие ограничения будут действовать до 21 марта.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 1,352 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля - 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки - 68.