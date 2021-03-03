Во Франции настаивают на необходимости диалога с Российской Федерацией. Несмотря на то, что она «порой неприятный и несносный сосед».

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает RFI.

События в России развиваются по крайне авторитарному сценарию: преследование оппозиционера Алексея Навального, неправовые задержания протестующих и журналистов, отметил министр. Однако, он настаивает на необходимости поддержания диалога с Москвой.

– Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Алексея Навального. Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией), потому что эта страна - наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда устрашающий, а иногда невыносимый сосед, - сказал он.

Напомним, Франция выразила готовность принять участие в учредительном саммите Крымской платформы.