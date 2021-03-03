Секретная покупка российской вакцины против коронавируса Sputnik V, организованной премьер-министром страны, вызвала политический кризис в парламентской коалиции.

Об этом сообщает ABCnews.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович защитил этот шаг, заявив, что он был сделан в общественных интересах на фоне всплеска инфекции, но партнеры по коалиции с не согласны с подобной постановкой вопроса.

Министр иностранных дел Иван Коркок из партии «Свобода и солидарность», представляющей бизнес, говорит, что хочет проконсультироваться с руководством страны по поводу покупки. Он сказал, что он явно считает вакцину инструментом в гибридной войне России против Запада, а ее покупка тавит под сомнение явную прозападную ориентацию его страны.

— Этот политический инструмент разделяет нас дома и за рубежом, — заявил Игорь Коркок.

Другой партнер по коалиции, партия «За народ», собирается, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Ее лидер, заместитель премьер-министра Вероника Ремисова, неоднократно заявляла, что Sputnik V нельзя использовать без разрешения регулятора ЕС по препаратам.

— Мы также заботимся о здоровье наших граждан и их прививках, но только с теми вакцинами, безопасность и эффективность которых проверены», — сказала Вероника Ремисова.

Президент страны Зузана Чапутова заявила, что она выступает за использование «всех доступных и безопасных вакцин» для защиты жизней людей, но Sputnik V не входит в их число.

Напомним, с 18 января Словакия начинает проводить массовое тестирование на коронавирус. Ранее в стране уже его проводили, однако позже отказались от этой идеи.