Директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктор Васильев возмутился, что депутат Николаевского горсовета Татьяна Домбровская провела ревизию на КП без предупреждения и предоставления медицинской книжки.

Об этом он заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Отметим, что ранее Татьяна Домбровская опубликовала на своей странице в Facebook фото с проверки предприятия. Депутат рассказала, что еда хранится на грязных поддонах и «лишь отдаленно напоминает продукты питания».

В ответ на это, Виктор Васильев сказал, что товар, о котором говорила Татьяна Домбровская, был испорчен и его специально отложили, чтобы после заменить на свежий у поставщика.

– На центральном складе у нас недельный запас продуктов, примерно это 10 тонн продукции: 2 тонны сахара, 3 тонны муки. Если это говядина, то это больше полтонны, столько же крупного филе и рыбы. Этого на фото отображено не было. То фото, что опубликовала Домбровская — это брикет мяса, он обветрился, поскольку находился у вентилятора. Мы его отложили для замены у поставщика. Буквально через час после визита приехал поставщик, и эта замена была произведена, - сказал Виктор Васильев.

При этом директор КОПа возмутился, что проверка была осуществлена без ведома руководства. Также он подчеркнул, что Татьяна Домбровская не предоставила своей медкарты.

– Есть, конечно, у меня замечания из-за ее присутствия, потому что у нас есть склад, сотрудники должны иметь медицинские книжки. Поэтому прийти на склад, не имея медицинской книжки и не поставив в известность директора… Ну, это депутаты, они, в принципе, на любое коммунальное предприятие могут прийти в любой момент, как считают, - добавил Виктор Васильев.

Напомним, ранее директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктор Васильев заявил о том, что КОП никак не влияет на процесс организации питания в образовательных учреждениях Николаева.