Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, в ближайшие часы проведет запуск десятого прототипа межпланетного мноразового корабля Starship.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Накануне старта Starship SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60% (предыдущие тесты, по оценке Маска, имели 33% на успех).

Starship SN10 установлен на собственном пусковом комплексе компании у городка Бока Чика в штате Техас, который Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

Напомним, 17 февраля американская частная космическая компания SpaceX уже подготовила к испытательному пуску два прототипа межпланетных многократных кораблей Starship.