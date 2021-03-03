Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к Национальной полиции Украины с просьбой принять меры относительно инцидента на языковой почве, который произошел в Николаеве вчера, 2 марта.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.

Напомним, вчера в центре Николаева посетитель кофейни устроил скандал из-за того, что бариста обслуживала его на украинском языке. Он кричал и оскорблял девушку, а когда приехали владельцы заведения, мужчина не смог объяснить суть своей претензии.

Тарас Креминь заявил, что унижение сотрудников сферы обслуживания по причине выполнения ими своих служебных обязанностей недопустимо. Он также упомянул похожий случай в Одессе, произошедший сегодня, 3 марта.

— Унижение продавцов из-за того, что они выполняли норму Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» за обслуживание на украинском — недопустимо. Такие действия должны однозначно квалифицироваться по статье 161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды, оскорбление чувств граждан по языковому признаку. К сожалению, события в Николаеве сопровождались унижением чести и достоинства персонала заведения, а в Одессе — еще и публичным унижением государственного языка, — отметил Тарас Креминь.

Кроме того, он напомнил, что подобные нарушения должны наказываться штрафом или ограничением свободы.

— Упомянутые нарушения, согласно УК, наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, — добавил языковой омбудсмен.

Тарас Креминь посоветовал гражданам в подобных случаях незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка заявил, что нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке фактически является нарушением прав человека.