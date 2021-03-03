Резонансные решения СНБО Офис президента Зеленского сопровождает грязной кампанией против «Европейской Солидарности».

Об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе политсилы.

— Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на «Евросолидарнисть» и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях, - отмечает Петр Порошенко.

Он вновь напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен путинским режимом на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России.

— Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в русском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым, - напоминает пятый Президент. — «Иметь дело» - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь это Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, согласно «лисьему правилу» дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил?, - объясняет Петр Порошенко.

Он подчеркивает - тогда удалось провести несколько масштабных обменов, в результате которых сотни, а всего - тысячи украинцев вернулись из плена домой.

— При этом мы ни разу не нарушили принцип «наиболее ценных для России преступников не выдавать». Это уже после нас выдали Путину Цемаха, участника и свидетеля для нидерландского суда причастности Путина к сбития малайзийского «Боинга». Это уже после нас по требованию Путина Зеленский освободил прямо со скамьи подсудимых беркутов, которые расстреливали Майдан. Зато освободить Рифмастера или Стерненко не может, - констатирует Петр Порошенко. — Да и Медведчук в большую политику вернулся в июле 2019 во время парламентских выборов. Уже через Зеленского, после моего президентства, почувствовал, что никто больше ему не мешает. А наша коммуникация с Медведчуком прекратилась в начале восемнадцатого, когда стало ясно, что его кум Путин до президентских выборов никого увольнять не станет, - говорит пятый Президент. — Оглядываясь сейчас в четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы вытеснили по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное - тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки. У меня не было двух лет, чтобы заглядывать Путину в глаза и где-то аж не экваторе своего президентства решиться на первый государственный шаг. Четырнадцатый год - это год сплошных вызовов, от Новороссии - к существованию государства, от ситуации на фронте - до веерных отключений в энергетике. Каждый из вас это хорошо помнит. Нам понадобилось немного смекалки, немного времени и немного хитрости. Нам удалось переиграть Путина, - отметил Петр Порошенко. — 13 ноября 2015 года прекратили импорт электричества из России, теперь, кстати, полностью восстановили. 25 ноября 2015 - отказались от импорта российского газа, а после этого еще и выиграли суд на 4,5 миллиарда. А команда Зеленского уже предложила снова покупать российский газ. И в конце концов остановили поставки электроэнергии в Крым. Сделали это, как только смогли добиться международного признания ответственности страны-оккупанта за обеспечение жизненных потребностей жителей аннексированного полуострова, - отметил Петр Порошенко. — Чем любые слова, весомую роль играют действия. И наша команда за пять лет конкретными делами завоевала признание как государственная проевропейская сила: армия, безвиз, Соглашение об ассоциации, Томос, энергетическая безопасность, децентрализация, международная коалиция и многое другое. Такими мы были вчера, такими мы являемся сегодня, и такими мы останемся завтра, - убежден политик.

Напомним, в «Европейской солидарности» заявили, что к сливу «пленок Медведчука - Суркова» причастен замглавы Офиса президента.