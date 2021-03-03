Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей», который был принят 4 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Документом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься предоставленная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состоянии и результаты рассмотрения предоставленных ими возможных фактов коррупционных деяний, — говорится в сообщении.

По мнению главы государства, законом не определяются цель обработки данных об обличителях и не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал.

— Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции Украины), а также Закона Украины «О защите персональных данных»».

— Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрена никакая защита прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях, — приводит пресс-служба слова Владимира Зеленского.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает создание Единого портала сообщений обличителей коррупции. Предполагалось, что с ним смогут работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.