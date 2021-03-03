Президент США Джо Байден продлил санкции против России, введенные в 2014 году за оккупацию Крыма.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на Федеральный реестр США

Президентский указ №13660 от 6 марта 2014 года подписан Бараком Обамой и вводит чрезвычайные экономические ограничения в отношении России и ее отдельных граждан.

Документ передали в Конгресс США на утверждение.

— Действия и политика России, которые стали причиной введения санкций, продолжают создавать чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине чрезвычайный акт, объявленный 6 марта 2014, и меры, принятые для его реализации, должны продолжать действовать и после 6 марта 2021. В соответствии с Национальным законом о чрезвычайных ситуациях, президент продолжает на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную исполнительным указом 13660, — сказано в документе.

Напомним, накануне правительство США обнародовало перечень санкций, введенных против физических и юридических лиц в России, причастных к преследованию оппозиционного лидера Алексея Навального, а также нарушение РФ конвенции, запрещающей химическое оружие.