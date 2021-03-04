Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает Китай главной проблемой и угрозой для Соединенных Штатов. Также угрозы исходят от России, Ирана и Северной Кореи, но КНР — это особый случай.

Об этом он заявил в ходе выступления в Госдепартаменте в среду, 3 марта, передает «Интерфакс-Украина».

— Китай — это крупнейшая геополитическая проблема этого столетия, — заявил Энтони Блинкен.

Он перечислил проблемы в отношениях США с РФ, Ираном и КНДР, назвав при этом проблемы с Китаем «угрозой совершенно другого рода».

Блинкен пояснил, что у Китая, в отличие от РФ, Ирана или КНР, есть экономические, дипломатические и военные возможности для того, чтобы «изменить сложившийся миропорядок в свою пользу».

Напомним, корпорация Microsoft заявила о кибершпионаже со стороны Китая. Речь идет о дистанционном взламывании почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения.