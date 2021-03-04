Глава Чечни Рамзан Кадыров решил подшутить над ФБР, он опубликовал фото с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого ранее объявили в розыск, и потребовал 250 тысяч долларов вознаграждения за сообщение о его местонахождении.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

– Я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж 250 тысяч долларов. Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием - возьму только наличными, - написал Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров добавил, что предпочитает чемоданчик з купюрами по 20 долларов наличными, поскольку его «иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США».

После передачи денег Рамзан Кадыров обещает «сообщить точное местонахождение» Пригожина.

– В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев, - добавил он.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», за вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.