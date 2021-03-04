Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения конкурсов на занимание должностей государственной службы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт президента.

Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занимание должностей государственной службы всех категорий.

В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19.

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории «А» по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.

В Евросоюзе ранее неоднократно призывали восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это — центральный элемент реформы государственного управления.

Обязательства о восстановлении конкурсов вместо назначения «своих людей» на госслужбу является одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 миллионов евро.

Напомним, Верховная Рада Украины, 23 февраля, приняла закон о госслужбе.