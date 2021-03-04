Кабинет министров Украины выделил на тестирование и вакцинацию от коронавируса 1,823 млрд гривен.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время пресс-брифинга 4 марта.

– Кабмин поддержал инициативу Министерства здравоохранения о выделении средств на вакцинацию населения от COVID-19. 1,482 млрд гривен выделено для оплаты медицинских услуг медикам, задействованным в мероприятиях по борьбе с COVID-19, в частности, касающихся вакцинации, - рассказала она.

По словам Шаталовой, еще 341 млн гривен выделили лабораторным подразделениям Минздрава, которые проводят тестирование на коронавирус.

– Средства заложены через специальный фонд, который создан из остатков Фонда борьбы с COVID-19, - добавила она.

Напомним, министерство здравоохранения засекретило данные о цене вакцины против COVID-19, ее производителях и поставщиках по требованию производителя, разглашение может привести к штрафам и расторжению контракта.