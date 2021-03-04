Министерство здравоохранения засекретило данные о цене вакцины против COVID-19, ее производителях и поставщиках по требованию производителя, разглашение может привести к штрафам и расторжению контракта.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге, пишет Украинская правда.

– Хочу сразу сделать разъяснение для СМИ относительно конфиденциальности соглашений, касающихся закупки вакцин. Действительно, приказ Министерства здравоохранения от 19 февраля этого года, которым были распределены количества вакцин по регионам, содержит требование к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева дословно: «Обеспечить неразглашение какой бы то ни было информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19. Такое требование обусловлено положениями соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения и специализированной международной организацией «Crown agents», которая уполномочена осуществлять закупки вакцины». Эти жесткие требования конфиденциальности являются отнюдь не прихотью министерства. Они инициированы именно производителями вакцины. И за нарушение таких требований предусмотрены большие штрафные санкции или даже расторжение контрактов, - сказала она.

Светлана Шаталова добавила, что, насколько ей известно, «такие договоры, содержащие условия о конфиденциальности, подписывают все страны мира, которые централизованно осуществляют закупки иммунобиологических препаратов от COVID-19».

В настоящее время в Украину поступила вакцина только одного производителя – это 500 тысяч доз индийского аналога вакцины «AstraZeneca» (CoviShield).

Напомним, в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.