В социальной сети Facebook неизвестные хакеры взломали личную страницу президента Кыргызстана Садира Жапарова. После этого злоумышленники писали комментарии на странице под разными постами.

Об этом сообщает 24.kg.

По словам прессекретаря главы государства Галины Байтерек, президент не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены на его странице в Facebook.

– Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мыслям, которые высказываются в обществе, в том числе и к критическим, поэтому он никогда не позволил бы себе подобные высказывания, - сообщила Байтерек.