Принятие законопроектов об ответственности за коллаборационизм со страной-агрессором и противодействии кремлевской пропаганде предоставит государству правовой инструмент для запрета пророссийских партий, в том числе и «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Об этом заявил пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, передает пресс-служба политика.

– Требуем от президента и «слуг» принять инициированные нами законопроекты – и об уголовной ответственности за коллаборационизм, и о системном противодействии российской пропаганде. Принятие наших законов позволит не в режиме кавалерийских атак, а системно противодействовать пятой колонне. И кстати, там предусмотрены юридические основания для запрета деятельности пророссийских партий, в частности ОПЗЖ. Подобно тому, как наша команда в 2015 году стерла Компартию с политической карты Украины. Закрыли три телеканала, но все племя прокремлевских пропагандистов сразу перекочевало на канал «Наш». А его трогать не хотят, потому что, кроме Мураева, там в акционерах – партнеры некоторых представителей действующей власти, - сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко потребовал начать уголовные дела в отношение «лиц, которые не подозреваются, а осуществляли террористическую деятельность».

– Наша команда как государственная оппозиция поддержала решение СНБО о применении санкций. «Европейская Солидарность» требует, согласно закону, немедленных процессуальных действий в отношении лиц, которые не подозреваются, а осуществляли террористическую деятельность. Как записано в законе – раз есть факты и доказательства, должны быть предъявлены обвинения и подозрения, - подытожил пятый президент.

Ранее Петр Порошенко заявил, что резонансные решения СНБО Офис президента Зеленского сопровождает грязной кампанией против «Европейской Солидарности».